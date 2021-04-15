"Бавария" нашла замену Флику

Массимилиано Аллегри уже 2-й сезон без работы. Фото: REUTERS

Бывший тренер "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри является главным кандидатом на замену наставника "Баварии" Ханси Флика.

Мюнхенский клуб готовится к возможному уходу Флика из команды по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.

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"Бавария" хотела видеть на посту наставника команды тренера "Лейпцига" Юлиана Нагельсмана, но тот не хочет покидать свой нынешний клуб. Поэтому главным претендентом стал Аллегри.

Массимилиано Аллегри покинул "Ювентус" летом 2019 года. После того находится без работы. А активе итальянского тренера 6 титулов победителя Серии А. Ханси Флик является одним из главных кандидатов на замену тренера сборной Германии, который покинет национальную команду после Евро-2020/21.