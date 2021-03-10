В "Шахтере" сделали заявление о стиле игры Аллегри

Массимилиано Аллегри не нравится руководству "Шахтера". Фото: Reuters

Журналисты итальянского портала ratesport.it пообщались с директором департамента селекции донецкого "Шахтера" Жозе Боту. Один из вопросов касался и слухов о приглашении в донецкий клуб тренера Массимилиано Аллегри.

"Это неправда, мы довольны Луишем Каштру и ни с кем не разговаривали. Аллегри — отличный тренер, но "Шахтер" уже много лет ищет более атакующих тренеров, которым нравится стиль игры, отличительный от стиля Аллегри.

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8 марта, журналист передачи "Футбольный формат" Олег Ящук сообщил, что гранд украинского футбола начал интересоваться назначением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера вместо Луиша Каштру.