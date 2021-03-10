В "Шахтере" сделали заявление о стиле игры Аллегри

 
Ексклюзивы
1/5
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 540
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 1548
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
Просмотров: 882
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 207
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1980
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 936
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 288
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1368
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1494
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 675
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Как ПСЖ разгромил "Барселону"
Как ПСЖ разгромил "Барселону"
"Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, "Боруссия" не без проблем прошла дальше: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
"Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, "Боруссия" не без проблем прошла дальше: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов
Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов
"Шахтер" нацелился на очередного бразильца
"Шахтер" нацелился на очередного бразильца
Гол Яремчука принес "Генту" победу
Гол Яремчука принес "Генту" победу
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 207
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 225
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1980
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 936
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 279
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 08:50

В "Шахтере" сделали заявление о стиле игры Аллегри

  Комментировать
В &quot;Шахтере&quot; сделали заявление о стиле игры Аллегри
Массимилиано Аллегри не нравится руководству "Шахтера". Фото: Reuters

Журналисты итальянского портала ratesport.it пообщались с директором департамента селекции донецкого "Шахтера" Жозе Боту. Один из вопросов касался и слухов о приглашении в донецкий клуб тренера Массимилиано Аллегри.

"Это неправда, мы довольны Луишем Каштру и ни с кем не разговаривали. Аллегри — отличный тренер, но "Шахтер" уже много лет ищет более атакующих тренеров, которым нравится стиль игры, отличительный от стиля Аллегри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, возглавит ли Аллегри "Шахтер"

8 марта, журналист передачи "Футбольный формат" Олег Ящук сообщил, что гранд украинского футбола начал интересоваться назначением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера вместо Луиша Каштру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Шахтере" сделали заявление о стиле игры Аллегри». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Страну пигмеев захватили французы

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 2 Просмотров: 64408
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 12735
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9675
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 7947
Гороскоп на 9 марта: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 9 марта: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 6444
Спорт
Как ПСЖ разгромил "Барселону"
Как ПСЖ разгромил "Барселону"
 Просмотров: 432
"Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, "Боруссия" не без проблем прошла дальше: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
"Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, "Боруссия" не без проблем прошла дальше: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
 Просмотров: 1143
Победитель Лиги чемпионов не хочет тренировать сборную Германии
Победитель Лиги чемпионов не хочет тренировать сборную Германии Просмотров: 333
Стало известно, при каком условии может состояться бой Усик-Джошуа
Стало известно, при каком условии может состояться бой Усик-Джошуа Просмотров: 261
Украинская ассоциация футбола открыла дело против Алиева
Украинская ассоциация футбола открыла дело против Алиева Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
2
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
2
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 456
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть