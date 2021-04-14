Месть ПСЖ и проход "Челси": результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов

Маурисио Почеттино смог переиграть своего визави. Фото: Gettyimages.com

Во 2-м матче 1/4 Лиги чемпионов ПСЖ дома проиграл "Баварии" -0:1. Игра в Мюнхене завершилась победой французов -3:2. За счет выездного гола парижане идут в следующий раунд. ПСЖ отомстил "Баварии" за поражение в финале прошлогодней Лиги чемпионов.

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Команды имели кадровые проблемы. Оба наставника потеряли часть ведущих игроков из-за травм, дисквалификаций и коронавируса. Больше пострадала "Бавария", которая недосчиталась 6 футболистов во главе с Робертом Левандовски.

"Бавария" пыталась доминировать на поле. Гости вынуждены были форсировать события и идти вперед, ПСЖ играл через контратаки.

2 разных тайма. После перерыв парижане очень редко атаковали, сконцентрировавшись на обороне собственных ворот.

Неймар стал главным неудачником матча. Бразильский форвард потерял 5 хороших возможностей забить.

Неймар не реализовал 5 моментов



Гости не справлялись с Килианом Мбаппе. Лидер парижан благодаря скорости и работе с мячом переигрывал защитников соперника.

"Бавария" наказала ПСЖ за расточительность. Парижане в 1-м тайме должны были снимать все вопросы победителя матча и пары, но не реализовали свои моменты. Мюнхенцы смогли реализовать 1 из своих немногих шансов. После чего игра носила нервный привкус.

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Гостям не хватало Левандовски. Мяч довольно часто бывал в штрафной соперника, но нанести решающий удар было некому. Наставнику мюнхенцев Ханси Флику не было кем усилить игру.

Рациональный проход ПСЖ. Маурисио Почеттино сделал ставку на результат, а не игру. Парижане свели к минимуму все риски у своих ворот, сконцентрировав внимание на нивелировании игры соперника. "Бавария" ничего не могла сделать с количественной обороной соперника и не всегда успевала за быстрыми игроками ПСЖ в атаке.

В другом матче дня "Челси" минимально проиграл "Порту" - 0:1. Но благодаря победе в 1-й игре 2:0 команда Томаса Тухеля идет дальше. Обе игры прошли на нейтральном поле в Севилье. 14 апреля в других матчах 1/4 Лиги чемпионов между собой сыграют "Боруссия" Дортмунд - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" - "Реал". Оба матча начнутся в 22:00.