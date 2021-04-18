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воскресенье, 18 апреля 2021 12:04

В "Баварии" будет новый тренер

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В &quot;Баварии&quot; будет новый тренер
Ханси Флик считается одним из самых успешных тренеров "Баварии" последних лет. Фото: Global Look Press

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик после матча с "Вольфсбургом" (3:2) объявил о желании расторгнуть контракт с клубом.

"Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона. Хочу расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Руководству о желании уйти я сообщил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой", — цитирует Флика "твиттер" Bayern & Germany.

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Флик возглавил "Баварию" в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

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