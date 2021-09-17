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пятница, 17 сентября 2021 16:37

Стало известно, почему экс-тренер "Ливерпуля" не возглавил "Динамо"

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Стало известно, почему экс-тренер &quot;Ливерпуля&quot; не возглавил &quot;Динамо&quot;
Жерар Улье умер в 2020 году. Фото: Reuters

Президент "Динамо" Игорь Суркис не назначил в 2007 году Жерара Улье тренером команды по состоянию здоровья француза.

Бывший наставник "Ливерпуля" хотел усилить существенно состав, что не нравилось боссам киевского клуба.

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"В свое время Суркис хотел назначить Улье. Тот приехал и сказал: "Мне нужно 50 миллионов на новых игроков. Потому что этот, этот и этот - не годятся".

Суркис говорит: "Я представил, что подписал пять человек на эти 50 миллионов, у тренера через год-полтора что-то не получилось - он ушел. А я с этими игроками остался ". Эту ситуацию надо иметь в виду", - сказал российский журналист Алексей Андронов в эфире "Рейтинга букмекеров".

У Улье были проблемы с сердцем. Из-за чего завершил карьеру тренера в 2011 году.

Жерар Улье умер в 2020-м. Французский наставник известен работой с "Ливерпулем" и сборной Франции. С "мерсисайдцами" выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

18 августа "Динамо" проведет матч чемпионата Украины против "Александрии. Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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