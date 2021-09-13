Шевченко заменит Луческу на посту тренера "Динамо" - журналист

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко возглавит киевское "Динамо".

Шевченко заменит на этом посту Мирча Луческу в конце текущего сезона, рассказал журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

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"Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с" Динамо ", а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей", - сказал Ящук.

Информаию подтвердил также журналист "Футбольного формата" Андрей Малиновский.

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. Его соглашение действует до лета 2023 года. Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы. Сейчас находится без работы. 14 сентября "Динамо" стартует в ЛЧ домашним матчем ЛЧ против "Бенфики". Начало игры в 22:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте.