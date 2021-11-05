Стало известно, почему Де Пена остался в "Динамо"

Легендарный игрок "Динамо" Леонид Буряк помог оставить в киевском клубе одного из лидеров команды 29-летнего Карлоса Де Пену.

Предыдущее соглашение уругвайца завершалось в конце календарного года.

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"В продлении контракта с Карлосом де Пеной "виновен" Леонид Буряк. Человек, фактически нашедший для "Динамо" уругвайца, который является для Карлоса несомненным авторитетом. Доводы Буряка, подкрепленные улучшенными условиями от руководства клуба, стали решающими", – говорится в сообщении канала "Динамо Киев Inside".

Карлос Де Пена выступает в "Динамо" с 2019 года. За это время стал одним из лидеров команды. Уругваец, имевший самую низкую зарплату в команде -20 тыс. в месяц, хотел продолжить карьеру в другом клубе, имея предложения из Италии и американской MLS. Но в конце сентября стороны договорились о продлении трудового соглашения.

6 ноября "Динамо" сыграет домашний матч против "Ворсклы". Отчет об игре читайте на нашем сайте.