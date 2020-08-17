Стало известно, останется ли Роналду на следующий сезон в "Ювентусе"

Криштиану Роналду останется в "Ювентусе" на следующий сезон. Фото: REUTERS / Alberto Lingria

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в команде на следующий сезон.

Главный тренер Андрея Пирло хочет видеть Роналду в составе команды, сообщает CalcioNews.

У португальца был телефонный разговор с новым главным тренером "Ювентуса". Специалист заверил Роналду в том, что он является ключевым игроком для "Ювентуса", и клуб не намерен его продавать.

Ранее журналист BBC Sport Гильем Балага сообщил, что "Ювентус" хочет избавиться от Роналду из-за его высокой зарплаты.

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Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года.