Стало известно, на сколько Месси опередил Левандовского в голосовании за "Золотой мяч"

Обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси опередил своего ближайшего преследователя Роберта Левандовски на 33 пункта в профильном голосовании.

Поляк, считавшийся главным претендентом на трофей по итогам сезона 2019-2020 годов, занял второе место в голосовании, сообщает Squawka.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси прокомментировал завоевание "Золотого Мяча-2021"

Победитель Месси набрал 613 баллов. У Левандовского только 580. Замыкает тройку полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо - 460.

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема набрал - 239 балла. У игрока "Челси" Нголо Канте - 186. Криштиану Роналду из "МЮ" имеет 178, Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах - 121, Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брейне - 73, Звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе - 58.

В сезоне 2020-2021 годов аргентинец забил 38 голов и отдал 18 результативных передач в 48 матчах за Барселону во всех турнирах. В июле форвард впервые в карьере выиграл Копа Америка в составе сборной Аргентины.

Перед стартом этого сезона Месси стал игроком ПСЖ, за который с тех пор забил четыре гола в 11 матчах во всех турнирах.

В голосовании за обладателя "Золотого мяча" принимали участие наставники сборных и капитаны национальных команд.