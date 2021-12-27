Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги

Себастьян Вилья с чемпионским кубком Аргентины. Фото: Instagram.com/sebastian14villa

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах игрока сборной Колумбии и "Бока Хуниорс" 25-летнего Себастьяна Вильи.

Предложение киевлян устроило и аргентинский клуб, и самого колумбийца, сообщает Bolavip Brasil.

Недавно предложение "Боке" по Вилье делал "Брюгге", но получил отказ. После этого левый вингер выразил возмущение срывом переговоров, дав понять боссам аргентинского клуба, что хочет продолжить карьеру в Европе.

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"Динамо" раньше приписывали интерес к Вилье. В начале ноября СМИ сообщали, что киевляне делали конкретное предложение по игроку, но впоследствии стало известно, что "Бока Хуниорс" стремится выручить от соглашения €15 млн.

Позже аргентинцы снизили свои аппетиты, и в печати промелькнула цифра в $12 млн. На какой сумме "Бока Хуниорс" и "Динамо" готовы сойтись, сейчас не сообщается.

Источник отмечает, что соглашение по Вилье станет для "Динамо" возможным на фоне продажи в "Эвертоне" за €23 млн левого защитника Виталия Миколенко. Часть вырученных от этого трансфера средств будет пущена на приобретение колумбийца.

Себастьян Вилья выступает за "Боку Хуниорс" с лета 2018 года. Его покупка стоила аргентинцам €1,82 млн. В общей сложности хавбек провел за "Боку" 105 матчей во всех турнирах, записав в актив 17 забитых мячей и 15 результативных передач.

Киевское "Динамо" завершило первую часть сезона на втором месте, имея отставание в два очка над "Шахтером".