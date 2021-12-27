Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 459
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 1998
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
3 Просмотров: 2205
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 900
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 738
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1035
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2187
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 702
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11043
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 522
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны
Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны
Малиновский поздравил болельщиков "Аталанты" по-украински
Малиновский поздравил болельщиков "Аталанты" по-украински
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 531
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1521
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1197
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 630
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2205
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 909
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
понедельник, 27 декабря 2021 08:47

Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги

  Комментировать
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Себастьян Вилья с чемпионским кубком Аргентины. Фото: Instagram.com/sebastian14villa

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах игрока сборной Колумбии и "Бока Хуниорс" 25-летнего Себастьяна Вильи.

Предложение киевлян устроило и аргентинский клуб, и самого колумбийца, сообщает Bolavip Brasil.

Недавно предложение "Боке" по Вилье делал "Брюгге", но получил отказ. После этого левый вингер выразил возмущение срывом переговоров, дав понять боссам аргентинского клуба, что хочет продолжить карьеру в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"

"Динамо" раньше приписывали интерес к Вилье. В начале ноября СМИ сообщали, что киевляне делали конкретное предложение по игроку, но впоследствии стало известно, что "Бока Хуниорс" стремится выручить от соглашения €15 млн.

Позже аргентинцы снизили свои аппетиты, и в печати промелькнула цифра в $12 млн. На какой сумме "Бока Хуниорс" и "Динамо" готовы сойтись, сейчас не сообщается.

Источник отмечает, что соглашение по Вилье станет для "Динамо" возможным на фоне продажи в "Эвертоне" за €23 млн левого защитника Виталия Миколенко. Часть вырученных от этого трансфера средств будет пущена на приобретение колумбийца.

Себастьян Вилья выступает за "Боку Хуниорс" с лета 2018 года. Его покупка стоила аргентинцам €1,82 млн. В общей сложности хавбек провел за "Боку" 105 матчей во всех турнирах, записав в актив 17 забитых мячей и 15 результативных передач.
Киевское "Динамо" завершило первую часть сезона на втором месте, имея отставание в два очка над "Шахтером".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Главный храм православного мира построили за рекородный срок

Самое читаемое
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 17352
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 13357
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 11268
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 8811
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину 1 Просмотров: 7794
Спорт
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
 Просмотров: 162
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
 Просмотров: 531
Зинченко принял участие в разгроме "Лестера"
Зинченко принял участие в разгроме "Лестера" Просмотров: 450
Украинский голкипер может перебраться в Польшу
Украинский голкипер может перебраться в Польшу Просмотров: 423
Президент "Барселоны" пробует сорвать трансфер Холанда в "Реал"
Президент "Барселоны" пробует сорвать трансфер Холанда в "Реал" Просмотров: 396
Больше всего комментируют
17
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
5
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
3
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 918
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть