Стало известно, кто заменит Шевченко в "Дженоа"

Немецкий тренер 55-летний Бруно Лаббадия заменит Андрея Шевченко на должности тренера "Дженоа".
Лаббадия возглавит "грифоны" в начале следующей недели, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
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Исполняющим обязанности тренера "Дженоа" после отставки Шевчика станет тренер юношеской команды Абдулай Конко.
Под руководством Конко команда проведет матч ближайшей Серии А против "Фиорентины". После этого "Дженоа" возглавит Лаббадия.
Конко сейчас возглавляет молодежную команду Ю-17 Дженоа. Ранее он выступал за команду как игрок в 2007-2008 и 2011 годах.
Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграла один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл.
В 2016/21 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.
Бруно Лаббадия работал в "Байере", "Вольфсбурге", "Штутгарте", "Гамбурге". Последним местом работы немецкого тренера была "Герта".
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