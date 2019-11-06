Стало известно, кто возглавит "Баварию"

Арсен Венгер находится без работы полтора года. Фото: рейтер

Арсен Венгер - главный претендент на пост главного тренера "Баварии". Француз может возглавить мюнхенцев до конца нынешнего сезона, сообщает "Спортарена"

Еще один претендент на пост тренера "Баварии"- Ральф Рангник. Но он отказался вести переговоры с чемпионом Германии.

Венгер никого не тренирует протяжении полутора лет - в 2018 году француз оставил Арсенал после 22 лет работы. Исполняющим обязанности главного тренера команды является Ханс-Дитер Флик, который выведет команду на матче против "Олимпиакоса" и "Боруссии" Дортмунд.

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В воскресенье руководство "Баварии" уволило с поста главного тренера команды Нико Ковача из -за неудачных результатов в последних матчах.