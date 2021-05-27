Стало известно, кто станет первым соперником Владимира Кличко после возвращения в бокс

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году. Фото: Reuters

Первым соперником 45-летнего Владимира Кличко после возвращения в бокс станет 49-летний Шеннон Бриггс.

Американец заявляет, что у него есть предложение боксировать с легендарный украинцем, сообщает Sky Toe2Toe.

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"Судьба все расставила по местам. Я согласился драться с Кличко в его первом бою после возвращения.

Я говорю вам об этом первыми. Об этом не знает даже моя жена. Я клянусь богом, клянусь могилой моей матери. Никто об этом не знает.

Не знаю, будет ли это профессиональный или выставочный бой. Мне позвонили и сказали: "Хочешь драться с Владимиром Кличко?" Я ответил: "Да", - сказал американец.



Боксеры еще ни разу не пересекались на ринге. В 2010 году американец единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко в бою за пояс WBC. Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году, когда уступил британцу Энтони Джошуа. По сообщению СМИ. Владимир хочет вернуться в профессиональный бокс и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Шеннон Бриггс - американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO в 2006-2007 годах.