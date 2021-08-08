Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады

Людмила Лузан мечтает о золоте. Фото: Reuters

Сегодня, 8 августа, в Токио пройдет церемония закрытия Олимпийских Игр-2020.

Закрытие состоится на Японском национальном стадионе, начало – 14.00.

Знаменосцем сборной Украины станет представительница гребли Людмила Лузан.

Она выиграла бронзу в каноэ-одиночке и серебро в каноэ-двойке вместе с Анастасией Четвериковой.

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Людмила Лузан – уроженка Прикарпатья. В греблю пришла после занятий гимнастикой. Единственное золото сборной Украины принес борец греко-римского стиля Жан Беленюк.