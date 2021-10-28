Стало известно, кто получит "Золотой мяч"

Форвард "Баварии" и сборной Польши 33-летний Роберт Левандовский получит "Золотой мяч-2021".

В сеть слили результаты голосования за лучшего игрока 2021 года, сообщает Sport.ua.

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Победителем стал Левандовский, опередивший нападающего ПСЖ и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Третье место занял нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

Голосование, в котором участвовали главные тренеры, капитаны национальных команд и авторитетные футбольные журналисты, официально завершилось 24 октября. Однако имя победителя будет названо на официальной церемонии вручения "Золотого мяча", которая состоится в Париже 29 ноября.

В прошлом году редакция France Football решила не вручать награду из-за пандемии коронавируса.