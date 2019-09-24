Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера

Аллегри оставил "Ювентус" по окончании прошлого сезона и находится без работы

"Манчестер Юнайтед" готов пригласить итальянца Массимилиано Аллегри, если Оле Гуннор Сульшер не сможет улучшить результаты команды.

Экс-наставник Ювентуса стал главным претендентом на место норвежца, информирует "Tuttosport".

Сульшер имеет определенный кредит доверия руководства "МЮ", и пока клуб не готов увольнять тренера. Однако, если кризис "красных дьяволов" затянется, то приглашение Аллегри станет приоритетом для манкунианцев. Ранее появилась информация, что 52-летний итальянец активно изучает английский язык, что может намекать на его заинтересованность в работе на Туманном Альбионе.

Источник добавляет, что вторым кандидатом на назначение в "МЮ" является Лоран Блан. Бывший защитник "красных дьяволов" не работает тренером с 2016 года, когда он покинул ПСЖ

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"Манчестер Юнайтед" неудачно стартовал в АПЛ. Команда Сульшера имеет только 8 очков после 6 матчей и занимает 8 место.