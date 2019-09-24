Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5643
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8559
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2196
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 495
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3060
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3528
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1305
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
16
6
10
5
4
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Видео
Все видео
Самый красивый гол в прошлом сезоне был забит в ворота команды Реброва
Самый красивый гол в прошлом сезоне был забит в ворота команды Реброва
Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол Буффону в Серии А
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол Буффону в Серии А
Бывший голкипер сборной Англии в британских "Танцах со звездами" станцевал с украинкой
Бывший голкипер сборной Англии в британских "Танцах со звездами" станцевал с украинкой
"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"
"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 198
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5472
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31419
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 603
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 12:49

Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера

  Комментировать
Стало известно, кто может возглавить &quot;Манчестер Юнайтед&quot; в случае отставки Сульшера
Аллегри оставил "Ювентус" по окончании прошлого сезона и находится без работы

"Манчестер Юнайтед" готов пригласить итальянца Массимилиано Аллегри, если Оле Гуннор Сульшер не сможет улучшить результаты команды.

Экс-наставник Ювентуса стал главным претендентом на место норвежца, информирует "Tuttosport".

Сульшер имеет определенный кредит доверия руководства "МЮ", и пока клуб не готов увольнять тренера. Однако, если кризис "красных дьяволов" затянется, то приглашение Аллегри станет приоритетом для манкунианцев. Ранее появилась информация, что 52-летний итальянец активно изучает английский язык, что может намекать на его заинтересованность в работе на Туманном Альбионе.

Источник добавляет, что вторым кандидатом на назначение в "МЮ" является Лоран Блан. Бывший защитник "красных дьяволов" не работает тренером с 2016 года, когда он покинул ПСЖ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"

"Манчестер Юнайтед" неудачно стартовал в АПЛ. Команда Сульшера имеет только 8 очков после 6 матчей и занимает 8 место.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 49992
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 27074
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18072
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью Просмотров: 17469
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15057
Спорт
Свитолина и Ястремская прошли в 3 круга на турнире в Китае
Свитолина и Ястремская прошли в 3 круга на турнире в Китае Просмотров: 54
России запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике
России запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике Просмотров: 189
"Спартак" не должен назначать тренером украинца" - Уткин
"Спартак" не должен назначать тренером украинца" - Уткин Просмотров: 306
Защитник "Динамо" может пропустить 7-8 месяцев из-за травмы
Защитник "Динамо" может пропустить 7-8 месяцев из-за травмы Просмотров: 171
В США застрелили баскетболиста, который выступал в НБА
В США застрелили баскетболиста, который выступал в НБА Просмотров: 198
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 219
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua