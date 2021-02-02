Стало известно, кто будет принимать Чемпионат мира по хоккею

Латвия примет Чемпионат мира по хоккею 2021-го.
На заседании Международной федерации хоккея - ИИХФ - было принято решение о проведении Чемпионата мира по хоккею-2021 информирует официальный сайт организации.
Местом проведения турнира станет столица Латвии Рига.
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Напомним, что изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир из-за того, что невозможно обеспечить благосостояние команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.
Новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирал из 3 вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией - Братислава - и Латвия вместе с Данией - Хернинг.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года.
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