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вторник, 02 февраля 2021 17:46

Стало известно, кто будет принимать Чемпионат мира по хоккею

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Стало известно, кто будет принимать Чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира будет принимать только Латвия.

Латвия примет Чемпионат мира по хоккею 2021-го.

На заседании Международной федерации хоккея - ИИХФ - было принято решение о проведении Чемпионата мира по хоккею-2021 информирует официальный сайт организации.

Местом проведения турнира станет столица Латвии Рига.

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Напомним, что изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир из-за того, что невозможно обеспечить благосостояние команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирал из 3 вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией - Братислава - и Латвия вместе с Данией - Хернинг.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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Дата
02
февраля

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