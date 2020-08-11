Стало известно, кто будет потенциальным соперником "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы

Мяч Ромелу Лукакаку стал решающим в игре. Фото: Reuters

В матче 1/4 Лиги Европы итальянский "Интер" победил немецкий "Байер" - 2:1.

Все 3 мяча в матче были забиты в 1-м тайме. "Интер" вышел вперед благодаря удару с линии штрафной защитника Николы Барелы. Через 7 минут Ромелу Лукакаку удвоил преимущество итальянцев. "Байер" вернулся в игру благодаря мячу Кая Хеверца, но на больше представителя Германии не хватило.

Арбитр матча Карлос дель Серро Гранде дважды назначал пенальти в ворота немецкой команды, но в обоих случаях менял свое решение.

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В полуфинале Лиги Европы "Интер" встретится с победителем пары "Шахтер" - "Базель".