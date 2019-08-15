Стало известно, кто будет ассистентом Михайличенко в "Динамо"

Вадим Евтушенко был тренером "Динамо-2"

Известный динамовец буде работать в тренерском штабе Алексея Михайличенко.

Как стало известно "Sport Arena", Вадим Евтушенко может стать помощником Алексея Михайличенко в случае назначения последнего главным тренером киевского Динамо.

Вадим Евтушенко работал с Михайличенко в сборной Украины, занимая также должность ассистента главного тренера. О других участниках состава возможного тренерского штаба пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Динамо" не будет продавать любимого игрока Суркиса, несмотря на ужасную форму в начале сезона

Вчера "Динамо" рассталось с прежним главным тренером Александром Хацкевичем, с которым клуб покинул и весь тренерский штаб. Сохранить свою должность может только испанец Висенте Гомес.