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вторник, 07 мая 2019 17:01

Стало известно, кого из легионеров Андрей Шевченко вызвал на июньские матчи сборной Украины

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Стало известно, кого из легионеров Андрей Шевченко вызвал на июньские матчи сборной Украины
Андрей Ярмоленко сможет помочь сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 11 игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, на ближайшие сборы.

Андрей Шевченко определился со списком нужных сборной Украины футболистов, играющих в иностранных чемпионатах, передает официальный сайт ФФУ.

Отметим, что в заявку попал Андрей Ярмоленко, который залечивает травму и будет готов к матчам сборной в июне. А вот Андрей Лунин не получил вызова, поскольку поехал со сборной U-20 на молодежный чемпионат мира.

В списке вызванных - Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все - "Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Василий Кравец ("Леганес", Испания).

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Напомним, следующий матч сборная Украины проведет против Сербии 7 июня. Начало встречи в 21:45.

https://football24.ua
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