Стало известно, кого хочет пригласить Хави в "Барселону"

ДДани Ольмо четыре года выступал за "Динамо" Загреб. Фото: ФК "Динамо" Загреб

Новый тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хочет усилить команду во время зимнего трансферного окна.

Каталонский клуб хочет подписать игроков сборной Испании Феррана Торреса и Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.

Приоритетом Хави на зимнее трансферное окно является усиление позиции вингера. Главный тренер каталонцев хочет подписать универсальных игроков, которые могут сыграть как на обоих флангах, так и в центре нападения.

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Этим требованиям соответствуют два игрока, которых Хави хочет видеть в Барселоне. Первый – Дани Ольмо из РБ "Лейпциг", которого "Барса" уже пыталась подписать раньше, но потерпела неудачу. Зимой каталонцы вернутся к переговорам с немцами.

Вероятность подписания Ольмо повышает тот факт, что Хави и Дани являются уроженцами каталонского муниципалитета Тарраса. Контракт вингера с РБ "Лейпциг" рассчитан до лета 2024 года, но сам игрок не прочь перейти в Барселону, чтобы быть ближе к своей семье.

Другой приоритет Хави – Ферран Торрес из "Манчестер Сити". Здесь ситуация выглядит гораздо сложнее, ведь Хосеп Гвардиола очень доверяет своему универсалу. Да и контракт вингера с "горожанами" рассчитан до лета 2025-го.

Хави возглавил "Барселону" в начале ноября. Испанский наставник сменил в должности Рональда Кумана, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов. В следующем матче "Барселона" сыграет в каталонском дерби против "Эспаньола".