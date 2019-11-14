Стало известно, когда Зинченко вернется после травмы

Александр Зинченко вернется в общую группу только в начале декабря. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко проведет в лазарете команды дольше, чем ожидалось

По информации британского издания Manchester Evening News, реабилитация Зинченко продлится еще минимум три недели. Называется даже дата предполагаемого возвращения хавбека к тренировкам - 6 декабря пишет "Футбол 24"

Напомним, что почти три недели назад Зинченко сделали в Барселоне операцию на левом колене. Тогда главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола утверждал, что Александр вернется в игру через 4-5 недель.

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В нынешнем сезоне за Манчестер Сити 22-летний Зинченко футболист сыграл 9 матчей во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.