Стало известно, когда заработает VAR в УПЛ

VAR будет работать в УПЛ из второй части сезона. Фото: из открытых источников

В Киеве состоялась пресс-конференция, организованная УАФ на которой была представлена ​​система Видеопомощь арбитрам (VAR) в чемпионате Украины.

Как заявил во время этого мероприятия глава Комитета арбитров УАФ / ФФУ Лучано Луччи, VAR в Украине будет запущена с первого же тура второй части национального чемпионата среди команд Премьер-лиги текущего сезона (19-й тур, базовая дата тура - 22 ноября 2020 года), но с определенными ограничениями, которые связаны с тем, что сейчас в распоряжении УАФ / ФФУ есть только один фургон, оборудованный системой VAR и рабочими местами для арбитров VAR.

По этой причине, VAR в текущем чемпионате Украины будет работать только на двух матчах в каждом туре, начиная с 19-го. Решение о выборе этих двух поединков будет принимать специальная комиссия, в состав которой будут входить сотрудники УАФ, Премьер-лиги, а также члены Комитета арбитров УАФ.

Но уже сейчас известны два критерия, на основе которых будет проводиться выбор двух матчей тура для VAR. Во-первых, эти два поединка должны будут проходить в разные дни (например, в субботу и воскресенье). Во-вторых, расстояние между местами проведения таких матчей не должно превышать 500-600 км. По словам Луччи, только при таких условиях возможно будет использовать единственный фургон VAR на двух поединках одного тура, пишет "Динамо от Шурика"

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После 17 туров УПЛ лидером является "Шахтер", который имеет 47 очков. "Заря" имеет 34 зачетных пункта. "Десна и" Динамо "делят 3-4 место имея в своем активе по 33 очка.