Стало известно, когда вернется Лига чемпионов

Лига чемпионов была приостановлена на стадии 1/8 финала. Фото: Reuters

Матчи Лиги чемпионов вернутся 8 августа игрой в Италии "Ювентус" - "Лион"

В УЕФА состоялась видеоконференция с участием президентов ведущих клубов, на которой руководители европейского футбола в очередной раз подтвердили, что собираются доиграть Лигу чемпионов 2019/20, пишет sport.uа

Боссы УЕФА напомнили на этой встрече, что национальные чемпионаты, которые могут быть восстановлены, должны завершиться до конца июля, чтобы Лига чемпионов и Лига Европы догравались в августе.

Согласно нескольким источникам, близким к УЕФА, был обсужден предварительный календарь матчей еврокубков на август. Матчи 1/4 финала запланированы на период с 10 по 15 августа. Перед этим должны состояться матчи 1/8 финала.

По плану УЕФА Лига чемпионов должен пройти по такому календарю. 1/8 финала: 7-8 серпня.1 / 4 финала 11-12 и 14-15 августа. 1/2 финала: 18-19 и 21-22 серпняФинал: 29 августа (Стамбул, Турция).

Лига чемпионов была приостановлена ​​в начале марта из-за пандемии коронарируса.