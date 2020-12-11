Стало известно, когда в Усика заканчивается контракт с промоутерской компанией братьев Кличко

Контракт украинского боксера Александра Усика и промоутерской компании "К2" завершился в конце ноября 2020 года.

Стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества, рассказал генеральный директор "К2" Александр Красюк в комментарии "Чемпиону".

"Мы договорились с Александром, что работаем еще 1 бой и тогда говорим о будущем. У нас будет 90 дней на переговоры и в течение полугода приоритетное право на подписание нового контракта. То есть, если мы предложим Усику идентичные условия, как любая другая промоутерская компания, будем иметь приоритетное право на подписание нового соглашения", - сказал Красюк.

Усик сотрудничал с компанией братьев Кличко в течение 7 последних лет. За это время боксер трижды получал травмы, что приводило к отмене или переносе поединков.

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В своем последнем бою Александр Усик единогласным решением победил британца Дерека Чисору.