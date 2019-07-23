Стало известно, когда Усик проведет свой следующий бой

Осенью Усик имеет дебютировать в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик анонсировал свой дебют в супертяжелом весе, который должен состояться этой осенью в США.

"Я также очень жду своего возвращения. Устал, что не выступаю, а только тренируюсь. Я готов тяжело работать, готов к бою и с нетерпением жду свой дебют в супертяжелом весе.

Вчера я встречался с Эдди Хирном( известный промоутер), и мы говорили об этом. Вероятно, бой пройдет в сентябре, но, скорее всего, в октябре в США. Мы еще не знаем на 100 процентов, кто будет следующим соперником, но Эдди говорил, что это, скорее всего, будет Крлос Такама", - приводит слова Усика "Sky Sports".

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Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но бой против Карлоса Такама сорвался из-за травмы украинца.