Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: BoxingScene

Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой в апреле 2021 года.

Соперником украинца будет американец Джо Джойс. Боксеры будут драться за временный пояс WBO.

"Планируемая дата - апрель. Это то, на что мы ориентируемся. Мы ходим вокруг с моей командой. Ждем доработки деталей и надеемся, что этот поединок состоится.

Думаю, что WBO тоже хочет боя. Они хотят, чтобы их титул был включен в поединок Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа в первую очередь, потому, возможно, мы будем биться за временный пояс, и затем победитель получит титульный шанс", - сказал Джойс в комментарии The Ring.

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В своем предыдущем бою Александр Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.