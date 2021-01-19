Лопес жестко ответил Ломаченко

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Теофимо Лопес дал совет своему бывшему сопернику Василию Ломаченко.
По мнению американца, Ломаченко стоит смириться с поражением и двигаться дальше.
"Сосредоточься на своих дальнейших действиях; ты проиграл. Ты не сможешь вернуть эту победу.
Я думаю, ему нужно двигаться вперед. Вот что я пытаюсь сказать ему при всех этих интервью.
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Просто идти вперед. Независимо от того, останется ли он в весовой категории.
Я думаю, что он - великий чемпион, желаю ему успехов ", - цитирует Лопеса Boxingnews 24.
После боя Ломаченко неоднократно заявлял о том, что не согласен с судейским решением.
В ночь с 17-го на 18-е октября Василий Ломаченко проиграл единогласным решением судей Теофимо Лопесу. Украинец потери 3 чемпионские пояса.
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