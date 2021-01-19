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вторник, 19 января 2021 10:56

Лопес жестко ответил Ломаченко

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Лопес жестко ответил Ломаченко
Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко по очкам. Фото: boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Теофимо Лопес дал совет своему бывшему сопернику Василию Ломаченко.

По мнению американца, Ломаченко стоит смириться с поражением и двигаться дальше.

"Сосредоточься на своих дальнейших действиях; ты проиграл. Ты не сможешь вернуть эту победу.

Я думаю, ему нужно двигаться вперед. Вот что я пытаюсь сказать ему при всех этих интервью.

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Просто идти вперед. Независимо от того, останется ли он в весовой категории.

Я думаю, что он - великий чемпион, желаю ему успехов ", - цитирует Лопеса Boxingnews 24.

После боя Ломаченко неоднократно заявлял о том, что не согласен с судейским решением.

В ночь с 17-го на 18-е октября Василий Ломаченко проиграл единогласным решением судей Теофимо Лопесу. Украинец потери 3 чемпионские пояса.

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