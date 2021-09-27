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понедельник, 27 сентября 2021 09:11

Стало известно, когда состоится реванш Усика и Джошуа и примет ли его Украина

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Стало известно, когда состоится реванш Усика и Джошуа и примет ли его Украина
Александр Усик и Энтони Джошуа. Фото: MatchroomBoxing

Реванш между Энтони Джошуа и Александр Усик может произойти в феврале 2022 года.

Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что этот поединок вряд ли состоится в Украине.

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"Мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля. Нам нужно собраться, чтобы понять, где будут самые большие деньги. Вероятно, это будет Великобритания", - сказал Хирн в комментарии Matchroom Boxing.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.

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