Стало известно, когда состоится церемония прощания с Коби Брайантом

Коби Брайант погиб при падении вертолета. Фото: рейтер

Церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом состоится 24 февраля на домашней арене "Лейкерс" "Стейплс-центр".

26 января вертолет с Брайантом на борту разбился в городе Калабасос. Брайант, его 13-летняя дочь и еще 7 человек погибли на месте. Причиной аварии стал густой туман. Пилот не справился с управлением и врезался в гору.

Брайант пользовался частным вертолетом еще с тех пор, когда выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вещи из автографом Брайанта продают за миллионы долларов

Коби Брайант начал карьеру в НБА в 1996 году. Провел її за "Лос-Анджелес Лейкерс", с которыми выиграл 5 чемпионских титулов. Со сборной США выиграл два "золота" Олимпийских игр (2008, 2012 годы).