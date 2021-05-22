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суббота, 22 мая 2021 10:38

Стало известно, когда "Шахтер" получит нового тренера

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Стало известно, когда &quot;Шахтер&quot; получит нового тренера
Роберто Де Дзебри считают наиболее перспективным тренером Италии.Фото: Gettyimages.com

26 мая итальянский тренер 41-летний Роберто Де Дзерби станет новым наставником "Шахтера".

Донецкий клуб объявит о подписании наставника "Сассуоло" после завершения сезона в Серии А, сообщает журналист Transfermarketweb Мирко Ди Натале.

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Последняя тренировка "Сассуоло" специалист проведет 23 мая, перед матчем заключительного тура Серии А с "Лацио".

"Горняки" подпишут с итальянцем контракт на 2 года. Итальянец будет получать в Украине €4 млн за сезон.

"Шахтер" провалил прошлый сезон. Донецкая команда не выиграла ни одного трофея.

Наставник команды Луиш КАШТ уже покинул команду. С португальским тренером решили не продлевать контракт. По сообщению СМИ. Каштру будет работать в Катаре.

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