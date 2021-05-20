Почему "Шахтер" должен вернуть Ракицкого

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

"Шахтер" вступает в период изменений. Луиш Каштру уже потерял свою работу. Новым тренером команды должен стать итальянец Роберто Де Дзерби. В команде происходит смена поколений. Сейчас лучшее время для возвращения в клуб Ярослава Ракицкого.

Кресло под наставником "Зенита" Сергеем Семаком откровенно шатается. Несмотря на очередное чемпионство в России, команда проваливается в еврокубках. "Зенит" - имиджевая команда для России. Руководители клуба могут пригласить больше квалифицированного и опытного европейского тренера для лучших выступлений в Европе. В таком случае, Ракицкому будет не просто сохранить свое место в команде, потому что инициатором его приглашения был именно Семак.

В России действует лимит на легионеров. В заявке должно быть 8 иностранцев. Ракицкий выглядит одним из наиболее слабых легионеров в команде. Если команда летом будет подписывать новых ценных игроков, то нужно будет освобождать место, или принимать российское гражданство.

Ракицкий подходит под стиль Де Дзебри

В игровом плане Ракицкий сдал. В чемпионате России его ошибки компенсирует наличие качественного опорника Вильмара Барриоса. А вот в еврокубках все проблемы видны. Клуб уже начал поиск возможностей усиления защиты. Главным кандидатом является защитник Галатасарая Маркао. Бразилец играет, как раз на позиции Ракицкого.

Ярославу уже будет 32 года в августе. Его контракт будет действовать еще сезон. Он имеет зарплату в €2.5 млн в сезон без учета бонусов. Держаться за такого игрока не имеет никакого смысла. Они его отпустят за не высокую компенсацию, или даже бесплатно, чтобы год не платить зарплату.

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"Шахтеру" нужно лидер. Его нельзя воспитать, эти качества от природы. После ухода Тайсона с этим проблемы. Тарас Степаненко не соответствует этой роли и не имеет харизмы. Ракицкий мог бы стать для "Шахтера" не только шефом обороны, но и в целом лидером команды.

"Шахтер" будет иметь проблемы с лимитом

Вопрос лимита для дончан начинает стоять остро. Четыре футболиста с украинским паспортом находить будет все труднее. Жуниор Мораес не будет играть до конца года, а дальше у него заканчивается контракт. Откровенно сдал из-за возраста другой натурализованный игрок Марлос. Хватает травм у Сергея Кривцова и Степаненко, которым уже за тридцать. С украинских игроками основы можно твердо считать только Николая Матвиенко и Анатолия Трубина. Еще один игрок с украинским паспортом точно не был бы лишним.

Новый наставник команды Роберто Де Дзерби строит игру из короткий пас. Команда должна исходить из своих половины поля через пас, умело играть под давлением прессинга. "Боруссия" Гладбах показала, насколько "Шахтер" сейчас слаб в этом компоненте забив десть голов. Для футбола Де Дзерби сильные качества Ракицкого точно будут полезны.

"Шахтеру" важно не терять свою самомодификацию. Ракицкий один из символов команды в течение последних десяти лет. С каждым годом ассоциация "Шахтера" с Донецком становится все меньше. Возвращение Ярослава будет иметь имиджевые значение для команды.

Ярослав Ракицьвий выступал за "Шахтер" в 2009-2019 годах. За это время провел за команду 209 матчей. Восемь раз становился чемпионом Украины и шесть раз выигрывал Кубок. В 2019 году стал игроком "Зенита" за 10 млн. Выиграл три чемпионских титула с клубом. Провел за сборную Украины 54 матчей. Принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016. В 2019 году объявил о завершении карьеры в национальной команде.