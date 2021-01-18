Стало известно, когда рассмотрят скандальное дело Украина против Швейцарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату слушания дела по матчу Швейцария – Украина.
Слушание состоится 16 февраля.
Ранее УЕФА присудил Украине техническое поражение в этом матче, который должен был состояться 17 ноября в швейцарском городе Люцерн. Украинская Ассоциация футбола сразу подала апелляцию в CAS.
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Матч не был сыгран после решения врача кантона Люцерн отправить всю сборную Украины на карантин.
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