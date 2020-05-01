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пятница, 01 мая 2020 14:22

Стало известно, когда планируют доиграть сезон в УПЛ

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Стало известно, когда планируют доиграть сезон в УПЛ
УПЛ была приостановлена после 23 туров

Стало известно, как клубы УПЛ будут исходить из карантина и обновлять футбольный сезон.

12-29 мая - подготовка команд к возобновлению чемпионата. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование и проверить здоровье игроков, а также тренерский штаб, пишет "Спортарена"

После того, как клубы пройдут процедуру тестирования, еще 13 дней займет сам процесс подготовки. После него, 30 мая, планируют начать игры 24-го тура по следующему календаря.

Кроме поединков чемпионата, также были запланированы дать и для проведения Кубка Украины. Полуфинальные игры должны состояться 10 июня, а финальная встреча - 17 июля, после завершения игр чемпионата.

Что касается плей-офф за определение участников Лиги Европы, то в планах УПЛ провести матчи 21 и 24 июля соответственно.

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После 23-х туров чемпионата Украины лидирует "Шахтер", преимущество которого над "Зарей" и "Динамо" составляет 13 очков.

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