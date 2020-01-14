Стало известно, когда Ярмоленко вернется после травмы

Андрей Ярмоленко будет вне игры еще две недели. Фото: УАФ

30-летний вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вернется к тренировкам 1 февраля 2020 года.

Еще две недели один из лидеров сборной Украины будет восстанавливаться после травмы мышцы бедра, полученной в конце декабря.

Это значит, что ближайшие четыре матча АПЛ он точно пропустит и, возможно, вернется на поле уже 8 февраля, когда "Вест Хэм" сыграет в гостях с "Манчестер Сити", сообщает "sport.ua"

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В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.