Стало известно, какую зарплату получает Зинченко в "Манчестер Сити"

Александр Зинченко не может похвастаться стабильной игровой практикой в "Манчестер Сити" в этом сезоне. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко получает в "Манчестер Сити" 20 тыс. фунтов в неделю.

Меньше 23-летнего Зинченко в команде получает только полузащитник Фил Фоден - 12 тыс. фунтов, сообщает "Футбол 24".

Самым богатым в составе "горожан" является бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне, который еженедельно получает в клубной кассе 350 тыс. фунтов. Вторым в очереди за ним стоит Рахим Стерлинг, кладущий в свой карман 300 тыс. фунтов. Замыкает тройку толстосумов Серхио Агуэро с недельным окладом в 230 тыс. фунтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко получает наибольшую зарплату в "Вест Хэме"

В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает 2-е место в АПЛ, уступая 22 очка лидеру "Ливерпулю"