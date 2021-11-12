Стало известно, какую сборную мог возглавить Шевченко

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Наставник "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции.

После работы со сборной Украины турецкая ассоциация интересовалась украинским тренером, рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

"Действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, как я вижу, не было ли никаких негативов в нашей работе.

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Я сказал, что никаких негативов нет, что это отличный тренер. Сказал, что это отличная тренерская команда, которую я рекомендую и хочу, чтобы у них все получилось.

Но у них что-то не вышло. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительным", – сказал Павелко в эфире "Радио НВ".

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" до лета 2024 года. Сейчас команда на 17 месте в турнирной таблице. В следующем матче "Дженоа" сыграет против "Ромы". Отчет об игре читайте на нашем сайте. Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины. Наставник работал там пять лет и смог вывести национальную команду на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.