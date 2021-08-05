Стало известно, какую операцию делали Луческу

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" 76-летний Мирча Луческу перенес операцию

Румынском тренеру вырезали кисту, сообщает Ziare.

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При обследовании по поводу простудного заболевания у румынского специалиста была обнаружена маленькая киста в корни волос, ставшей причиной температуры.

Врачи порекомендовали кисту удалить. Операция длилась около восем минут и прошла успешно.

Луческу чувствует себя хорошо, его здоровье вне всякой опасности. Медики уже дали согласие на его присутствие на скамейке запасных "Динамо" в следующем матче киевлян против "Зари".

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. В прошлом сезоне киевляне выиграли все внутренние трофеи. Луческу пропустил первый матч "Динамо" в УПЛ против "Вереса" и товарищескую игру против "Фенербахче". 8 августа "Динамо" сыграет против "зрений" в рамках третьего тура УПЛ. Начало игры в 19:30. Отчет о матче приветствуйте на нашем сайте.