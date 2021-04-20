Стало известно, какой бюджет у киевского "Сокола"

ХК "Сокол" вернулся в УПЛ после шестилетнего отсутствия. Фото: Денис Носов

Бюджет киевского "Сокола" составляет 14-15 млн на сезон.

Киевская команда вернулась в чемпионат Украины по хоккею после шестилетнего отсутствия из-за нехватки финансирования.

"Думали уложиться в 7,5-8 миллионов. По моей оценке это был примерно шестой-седьмой бюджет среди команд УХЛ. Но усиление состава и, соответственно, увеличение зарплатной ведомости, аренда жилья ребятам, которые не являются киевлянами, приведение спорткомплекса "АТЭК" в более или менее надлежащее состояние - эти статьи значительно увеличили нашу затратную часть.

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Инвестировали около 1,3 миллиона в каток "АТЕК". Часть средств руководство спорткомплекса нам должно вернуть. Мы предоставили своего рода аванс на запуск арены. Также потратили средства на закупку табло, звука, оформление рекламы на бортах и ​​льду.

Получилось 14-15 миллионов гривен. То есть мы его увеличили вдвое. На 55-60 процентов этот бюджет покрываю я лично. Пошел на этот шаг, чтобы "Сокол" достойно выглядел в УХЛ. По моей оценке, мы где-то четвертые по зарплатной ведомости среди клубов лиги. У нас небольшие контракты и бонусы, но они уплачиваются в срок. У "Сокола" нет задолженностей", - рассказал вице-президент клуба Вячеслав Лецкан в комментарии клубной пресс-службе.

В текущем сезоне "Сокол" смог занять третье место в чемпионате, а в серии плей-офф смог выйти в финал. Обыграв ХК "Мариуполь" и бывшего чемпиона "Кременчуг".

В финальной серии киевляне проиграли два гостевые матчи "Донбасса" в серии до двух побед. Теперь "Сокол" будет дважды играть с дончанами в Киеве.