Финский хоккеист выбил судье 7 зубов

Юкка-Пекка Койстинен пострадал попадания шайбы в лицо. Фото: PETRI SAARELAINEN / AOP

Во время матча финский хоккейный судья Юкки-Пекки Койстинен потерял 7 зубов.

В матче чемпионата Финляндии по хоккею между ХПК и "Юкурит" произошел довольно неприятный инцидент. Во время игры арбитру встречи шайба попала в лицо, сообщает Iltalehti.fi

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После броска Миро Руоконена шайба отлетела в лицо Койстинену. От мощного удара арбитр сразу оказался на льду. Он долго не мог подняться, а когда встал на коньки, то покинул ледовую площадку.

От удара у него вылетело 7 зубов: 4 целиком, а 3 частично. Также есть подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга.

Юкка-Пекка Койстинен в прошлом сам хоккеист. Он 5 лет выступал в чемпионате Финляндии. В текущем сезоне ХПК занимает 2-е место в таблице. А "Юкурит" идет на предпоследнем месте. Матч завершился победой ХПК - 3:1.