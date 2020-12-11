Стало известно, какое наследство оставил Марадона своим родственникам

Диего Марадона был звездой наивысшей величины в футболе. Фото: Reuters

Наследие легендарного футболиста Диего Марадоны оценивают в $48,7 млн.

На долю в наследстве претендуют 16 человек, включая его 5 законных детей. К процессу присоединиться 7 детей Марадоны, рожденных вне брака и 4 из 5 его сестер, сообщает The Sun.

Марадона не оставил завещания. 2012 года он подписал документ, но позже аннулировал его. Аргентинский закон запрещает лишать детей наследства и требует, чтобы все получили равные доли.

Согласно судебным документам, его имущество включает наличные деньги в Швейцарии, Дубаи и Буэнос-Айресе, собственность по всему миру и парк роскошных автомобилей. Кроме того, на счетах Марадоны остались средства от рекламных контрактов с крупными брендами, включая Puma и Coca-Cola.

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Диеґо Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа.