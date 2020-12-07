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понедельник, 07 декабря 2020 10:16

Стали известны первые результаты расследования смерти Марадоны

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Стали известны первые результаты расследования смерти Марадоны
Диего Марадона был звездой наивысшей величины в футболе. Фото: Reuters

Аргентинская прокуратура считает виновным врачей в смерти Диего Марадоны.

Прокурор аргентинского муниципалитета Сан-Исидро обвиняет личного врача легендарного футболиста в халатности, пишет La Republica

"Никто не позаботился о пациенте, это серьезное пренебрежение со стороны врачей. Пациент не находился под постоянным контролем, как того требовало бы его состояние. Он не принимал никаких лекарств от болезни сердца. Без сомнения, его врачом былЛеопольдо Луке. Он уделил недостаточно внимания. Пациент слепо доверился ему. Марадона должен был лечиться в соответствии со всеми требованиями, даже против своей воли ", - сказал прокурор.

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Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

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