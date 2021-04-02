Стало известно, как "Барселона" планирует подписать Холанда

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" планирует трансфер форварда сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд 20-летнего Эрлинга Холанда летом 2022 года.

Руководители испанского клуба хотят подписать норвежца, однако из-за финансовых трудностей предпочли бы сделать это летом 2022-го, когда будет активна опция выкупа Голанда за €75 млн, сообщает Esport3.

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В противном случае расходы могут составить около €190 млн. Не меньшее €150 млн - "Боруссии", около €40 млн - посредникам.

В "браугране" при этом понимают, что по финансовым возможностям сейчас не могут конкурировать с "Реалом", но считают, что Холанда удастся подписать благодаря интересу мадридцев к форварду ПСЖ Килианом Мбаппе.

Эрлинг Холанд входит в сферу интересов "Реала", "МЮ", ПСЖ, "Манчестер Сити". Его контракт с "Боруссией" Дортмунд действует до лета 2014 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Норвегии в €110 млн.