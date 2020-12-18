Стало известно, где сборная Украины будет принимать Финляндию и Казахстан в квалификации Кубка мира

Команда Андрея Шевченко начнет отбор во Львове. Фото: УАФ

Сборная Украины проведет первые домашние матчи квалификации к Кубку мира-2022 во Львове

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определила, что матчи отбора к Кубка мира-2022 против Финляндии 28-го марта и Казахстана 31-го марта 2021 проведут во Львове на "Арене Львов", сообщает официальный сайт УАФ

Это будет 2-й и 3-й тур отборочного турнира. Стартует команда Андрея Шевченко гостевым матчем против сборной Франции 24-го марта.

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Соперниками сборной Украины в квалификации к Кубку мира-2020 будут сборные Франции, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана. Первая команда получит прямую путевку на мундиаль, а 2-я получит право сразиться в стыковых матчах за право поехать на в Катар.