Стало известно, где продолжит карьеру Шабанов

Защитник "Динамо" Артем Шабанов покинет киевскую команду во время зимнего трансферного окна.

Защита интерес со стороны украинских и польских клубов, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

В услугах футболиста заинтересована "Заря", которая летом уже хотела подписать Шабанова, и еще один неизвестный пока что клуб.

Также на Артема претендуют команды Екстраклясы - в Польше защитнику хотят предложить полноценный контракт. Имена этих клубов пока неизвестны.

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Артем Шабанов потерял место в составе "Динамо" с приходом Мирчи Луческу. В текущем сезоне игрок провел только 2 матча за "бело-синих".