Цитаишвили уходит в оренду в "Ворсклу"

Цитаишвили не произвел впечатления на Луеску. Фото инстаграм Цитаишвили

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов сообщил, что полтавский клуб арендует у "Динамо" полузащитника Георгия Цитаишвили.

"Ворскла" до конца сезона арендует у "Динамо" Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде". Сообщает "Футбум".

"По другим потенциальным новичкам пока не буду говорить, еще ничего не известно", – сказал Максимов.

20-летний украинец в текущем сезоне принял участие в 6 матчах киевского клуба, но ни разу не отыграл всю встречу – в целом провел на поле 200 минут. Результативными действиями не отметился.

Контракт Цитаишвили с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

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"Ворскла" после первого круга идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ.