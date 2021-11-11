Стало известно, где будет проходить реванш между Джошуа и Усиком

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Промоутеры Александра Усика и Энтони Джошуа обсуждают детали второго поединка.

В настоящее время представители боксеров определяют место проведения реванша, рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

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"Мы планируем встретиться с промоутером Джошуа Эдди Хирном в ближайшие несколько недель, чтобы приступить к подготовке к реваншу. Мы рассматриваем три варианта места проведения боя - Великобританию, Украину и Ближний Восток. Надеюсь, что до конца 2021 года примем окончательное решение.

Нас не огорчает идея реванша. Мы знали о пункте касательно реванша, когда подписывали контракт на бой. Все идет по плану. Мы делаем ставку на реванш как на бой номер один!" - сказал Красюк в комментарии Sky Sports.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.