Стало известно, где будет проходить реванш между Джошуа и Усиком

Промоутеры Александра Усика и Энтони Джошуа обсуждают детали второго поединка.
В настоящее время представители боксеров определяют место проведения реванша, рассказал промоутер украинца Александр Красюк.
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"Мы планируем встретиться с промоутером Джошуа Эдди Хирном в ближайшие несколько недель, чтобы приступить к подготовке к реваншу. Мы рассматриваем три варианта места проведения боя - Великобританию, Украину и Ближний Восток. Надеюсь, что до конца 2021 года примем окончательное решение.
Нас не огорчает идея реванша. Мы знали о пункте касательно реванша, когда подписывали контракт на бой. Все идет по плану. Мы делаем ставку на реванш как на бой номер один!" - сказал Красюк в комментарии Sky Sports.
Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.
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