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пятница, 17 мая 2019 15:01

Стало известно, что ждет Евгения Селезнева по завершении сезона в Испании

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Стало известно, что ждет Евгения Селезнева по завершении сезона в Испании
Евгений Селезнев. Фото: официальный сайт "Малаги"

Украинский форвард "Малаги" Евгений Селезнев покинет клуб, если не сможет по итогам нынешнего сезона в Сегунде добыть путевку в Примеру.

Контракт опытного нападающего рассчитан до 30 июня нынешнего года и предусматривает опцию продления только в случае выхода "Малаги" в элиту испанского футбола.

Кроме того, до сих пор неясным остается и будущее Густаво Бланко-Лещука, которого "анчоусы" арендовали у "Шахтера". У испанцев есть опция на выкуп контракта аргентинца у "горняков" за 2,5 млн евро, однако в случае продолжения выступлений в Сегунде таких средств "Малага" может и не найти.

Напомним, Густаво Бланко-Лещук является ключевым форвардом "Малаги" в нынешнем сезоне. Он провел 37 матчей в Сегунде, отличившись 8 голами и 7 ассистами.

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Евгений Селезнев в последнее время не попадает даже в заявку на матчи. Всего же украинец, перебравшийся в "Малагу" в зимнее трансферное окно, провел 12 матчей в Сегунде, в которых голевыми действиями отличиться не сумел.

https://sport.ua
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