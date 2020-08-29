Стало известно, что Месси сказал Гвардиоле

В прошлом году Месси выиграл шестой "Золотой мяч". Фото Рейтер

Стали известны некоторые подробности разговора форварда "Барселоны" Лионеля Месси с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой.

"В прошлый вторник, когда Месси решил покинуть "Барселону", он первым делом подумал о "Манчестер Сити" и разговоре с Гвардиолой.

Он позвонил Пепу и сказал: "Я хочу выиграть два следующих "Золотых мяча" и смогу сделать это только с тобой".

Это убийственная фраза, которую использовал Месси", – сказал журналист Критобаль Сория в программе El Chiringuito de Jugones.

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Ранее сообщалось, что приобрести Месси намерен туринский "Ювентус".