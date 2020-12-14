Стало известно, что кричал Луческу арбитру во время скандального матча "Динамо" - "Колос"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не скрывал своих эмоций в матче 13-го тура УПЛ против "Колоса".

Румынский специалист киевлян выбежал на поле, когда рефери Игорь Пасхал изымал Владимира Шепелева в начале второго тайма.

"Эй, судья, здесь вторая желтая! Давай вторую желтую. Там показываешь, а здесь показываешь. Не мое работа это делать, ты не сделаешь это - я не могу сделать это. Что ты делаешь ?! Повсюду этот футбол. Я пошел", - ПРОФУТБОЛ Digital расшифровал слова Луческу.

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"Динамо" расписало ничью с "Колос" -2: 2. В матче была два удаления и два пенальти.